В Казани девять домов остались без воды из-за аварии на Ботанической
Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 03:00 завтрашнего дня
В связи с аварией на улице Ботанической, 17 девять жилых домов остались без водоснабжения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Водоканал».
В настоящее время ведутся аварийные работы. Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 03:00 завтрашнего дня.
