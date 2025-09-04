Новости происшествий

В Казани девять домов остались без воды из-за аварии на Ботанической

19:44, 04.09.2025

Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 03:00 завтрашнего дня

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В связи с аварией на улице Ботанической, 17 девять жилых домов остались без водоснабжения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Водоканал».

В настоящее время ведутся аварийные работы. Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 03:00 завтрашнего дня.

Рената Валеева

