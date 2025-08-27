Производство автомобильных шин в России сократилось почти на 20%

Эксперты связывают спад производства с сокращением продаж новых автомобилей

Фото: Максим Платонов

Выпуск легковых шин в России во втором квартале 2024 года снизился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным системы «Честный знак», за этот период было произведено 7,39 млн единиц продукции. По сравнению с первым кварталом текущего года падение составило 10,5%.

Наиболее значительное сокращение зафиксировано в следующих категориях:

Летние шины — падение на 40%;

Нешипованные зимние шины — снижение на 26,6%;

Всесезонные шины — уменьшение на 27,3%.

Эксперты связывают спад производства с сокращением продаж новых автомобилей. По данным «Автостата», за период с января по июль рынок новых легковых машин сократился на 24% — до 651 тыс. единиц.

Параллельно с этим наблюдается рост импорта китайских шин. За второй квартал поставки из Китая увеличились на 11% год к году, достигнув 5,4 млн штук.

Автовладельцы все чаще стремятся к экономии: сокращают расходы на техническое обслуживание автомобилей и стараются максимально продлить срок службы имеющихся шин.

Дмитрий Зайцев