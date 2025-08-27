Карпухин официально покинул СКА, игрок может перейти в «Ак Барс»
Питерский клуб объявил о расставании с защитником
СКА объявил о расставании с защитником Ильей Карпухиным. Хоккеист в ближайшее время может перейти в казанский «Ак Барс».
— Спасибо за игру и удачи! — говорится в сообщении питерского клуба.
Карпухин перешел в СКА по ходу прошлого сезона из челябинского «Трактора». Всего в минувшем игровом году защитник провел 74 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал 12 голевых передач.
Ранее Карпухин выступал под руководством нынешнего тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в «Тракторе».
