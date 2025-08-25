Житель Казани предстанет перед судом за контрабанду попугаев на 1,5 млн рублей

Попугаи были доставлены в аэропорт Казани, однако при ввозе на территорию России у обвиняемого не оказалось необходимых разрешений на импорт дикой фауны

В Татарстане начато судебное разбирательство по делу о контрабанде диких птиц. Транспортный прокурор региона утвердил обвинительный акт против жителя Казани, который обвиняется в незаконном ввозе восьми попугаев жако, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2025 года мужчина приобрел этих редких птиц за границей, заплатив за них более 1,5 млн рублей. Попугаи были доставлены в Международный аэропорт Казани, однако при ввозе на территорию России у обвиняемого не оказалось необходимых разрешений на импорт дикой фауны.

Сотрудники таможни обнаружили попугаев на грузовом складе и изъяли их. Теперь уголовное дело направлено в Лаишевский райсуд Татарстана для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина