Житель Казани предстанет перед судом за контрабанду попугаев на 1,5 млн рублей

13:17, 25.08.2025

Попугаи были доставлены в аэропорт Казани, однако при ввозе на территорию России у обвиняемого не оказалось необходимых разрешений на импорт дикой фауны

Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

В Татарстане начато судебное разбирательство по делу о контрабанде диких птиц. Транспортный прокурор региона утвердил обвинительный акт против жителя Казани, который обвиняется в незаконном ввозе восьми попугаев жако, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2025 года мужчина приобрел этих редких птиц за границей, заплатив за них более 1,5 млн рублей. Попугаи были доставлены в Международный аэропорт Казани, однако при ввозе на территорию России у обвиняемого не оказалось необходимых разрешений на импорт дикой фауны.

Сотрудники таможни обнаружили попугаев на грузовом складе и изъяли их. Теперь уголовное дело направлено в Лаишевский райсуд Татарстана для дальнейшего рассмотрения.

