Канада выделит Киеву $1,45 млрд на вооружение, Норвегия — более $695 млн на ПВО

Пакет помощи является частью обязательств, объявленных по итогам саммита G7 в июне

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Канады выделит 2 млрд канадских долларов (около $1,45 млрд) на поставки вооружений Киеву. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Марка Карни. Пакет помощи является частью обязательств, объявленных по итогам саммита G7 в июне.

Средства будут распределены следующим образом:

835 млн канадских долларов ($603,6 млн) на закупку бронетехники, медицинского оборудования, запчастей, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и беспилотников.

680 млн канадских долларов ($491,52 млн) на поставки американских вооружений в соответствии с перечнем приоритетных потребностей Украины, составленным НАТО.

220 млн канадских долларов ($159 млн) на инвестиции в совместные предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупок беспилотников и средств электронного противодействия.

165 млн канадских долларов ($119,3 млн) на работу контактной группы по Украине.

100 млн канадских долларов ($72,28 млн) на закупки оружия в рамках чешской инициативы по боеприпасам.

Правительство Норвегии также объявило о выделении около 7 млрд крон (более $695 млн) на средства ПВО для Украины.

— Норвегия выделяет около 7 млрд крон на противовоздушную оборону [Украины]. Системы ПВО будут поставляться из Германии, — говорится в официальном сообщении.

В рамках договоренности с Германией, для Киева будут закуплены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot с полным боекомплектом. Также Украине будут предоставлены немецкие радары TRML-4D производства компании Hensoldt и системы ПВО малой дальности Typhon 2 компании Kongsberg.

Рената Валеева