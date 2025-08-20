В MAX теперь можно получать коды для входа на «Госуслуги»

Пока данная функция работает в тестовом режиме

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры России объявило о запуске нового способа получения одноразовых кодов для входа на портал «Госуслуги». Теперь пользователи могут получать такие коды через мессенджер MAX.



Наряду с уже существующими способами авторизации через СМС-сообщения, биометрическую идентификацию и специальное приложение для генерации одноразовых паролей, появился новый вариант — получение кода через мессенджер MAX. Речь идет только о втором факторе защиты «Госуслуг».



Важно отметить, что для смены пароля и восстановления доступа к личному кабинету на портале по-прежнему необходимо использовать СМС-подтверждение. Однако для тех пользователей, у которых нет возможности получать СМС, новый способ авторизации станет удобной альтернативой при стандартном входе в систему.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме.

Известно, что число пользователей мессенджера MAX достигло уже 18 млн, а столица Татарстана вошла в топ городов по наибольшей активности.



Наталья Жирнова