Когда в Казани появятся «чайна-тауны»?

Эксперты считают, что в ближайшее время появления китайских ЖК или БЦ в Казани ждать не приходится

Фото: Артем Дергунов

Появление жилой и коммерческой «недвижки» возможно при достижении ряда условий

Татарстан уверенно занимает лидирующую позицию среди российских регионов по привлечению китайских инвестиций. Здесь успешно реализуются значимые проекты, такие как завод Haier и крупный логистический комплекс Дэн Сяопина, участие в котором принимают ведущие китайские партнеры. Примечательно, что Татарстан был одной из первых республик, начавших активную работу по международному сотрудничеству в рамках программы «Волга-Янцзы». Особая экономическая зона «Алабуга» также демонстрирует высокую эффективность взаимодействия с китайскими инвесторами, заявил в разговоре с «Реальным временем» председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов.



— Китайские партнеры в первую очередь участвуют в проектах обрабатывающей промышленности, в проектах, связанных с логистической инфраструктурой, то есть не в низких переделах, а, соответственно, в более высоких, — заявил он.

При этом, по словам собеседника, несмотря на значительный потенциал, крупные строительные проекты в Татарстане, включая коммерческое и жилищное строительство, остаются открытым вопросом. Для появления масштабных объектов недвижимости необходима значительная концентрация китайских компаний, как, например, в Москве и Санкт-Петербурге, которая стала возможной благодаря высокой активности китайского бизнеса.

Сегодня, учитывая высокую ключевую ставку Центрального банка России, «реализация проектов в сфере жилой недвижимости кажется маловероятной».

— То есть при снижении ставки это будет возможно. С точки зрения коммерческой недвижимости, я думаю, что в перспективе 5—7 лет это также вероятно, когда число предприятий с китайскими истоками здесь увеличится, — сообщил Максим Кузнецов.

Объем китайских инвестиций оценивается в $55 млрд

Что касается перспектив открытия представительств крупнейших китайских компаний в Татарстане, таких как Huawei, Кузнецов советует проявлять осторожность в оценках. Внешняя среда остается нестабильной, и крупные корпорации ожидают большей ясности относительно санкционного режима. Несмотря на неопределенность, отмена санкций открывает возможность для присутствия ведущих китайских корпораций первого эшелона на российском рынке.

По словам Кузнецова, объем китайских инвестиций в РФ, по оценкам РАДС, составляет $55 млрд. При этом большая часть китайских инвестиций приходится на энергетику, горную добычу, недвижимость и в меньшей степени — обрабатывающую промышленность. По данным председателя совета, китайские инвестиции в Россию сфокусированы на четырех категориях — добыча уникального природного ресурса или освоение земель с целью экспорта продукции в Китай, проекты в сфере импортозамещения в обрабатывающей промышленности, недвижимость или услуги, ориентированные на спрос со стороны Китая, или проекты с уникальными технологиями или интеллектуальной собственностью.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кузнецов отмечает, что рост интереса китайских инвесторов к обрабатывающей промышленности связан с ростом степени защиты российского рынка в 2023—2025 гг. При этом Россия продолжает восприниматься как рынок с повышенным уровнем риска. Инвесторы, по словам Кузнецова, хотят иметь понятную информацию о рынке, динамике и перспективах, а также иметь понятные гарантии при реализации проекта — например, быть защищенными от резкого изменения законодательства, а также иметь надежного партнера на российской стороне, который поможет и расскажет, «что да как на самом деле».

Дмитрий Зайцев