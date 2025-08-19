Трудности перевода: насколько велик барьер трансграничных платежей между Россией и Китаем

Эксперты оценили возможные ограничения, которые могут привести к срыву сделок

Как платить: через агента или криптовалюту?

Участники форума «РОСТКИ» единогласно отмечают растущую потребность экспортеров и импортеров в эффективных решениях для проведения трансграничных расчетов в разных валютах. Особенно актуальной становится оптимизация платежных каналов для татарстанских компаний, стремящихся к налаживанию прямых отношений с бизнес-партнерами из Китая.

В разговоре с «Реальным временем» заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике, сенатор Дмитрий Ворона подтвердил наличие сложностей в этой области, наряду с вопросами логистики и бюрократии. Но глобальной потери средств, по его словам, нет.

— На форуме уже неоднократно обсуждался вопрос трансграничных переводов, в том числе между представителями бизнеса и финансовых организаций. Представлены компании, специализирующиеся на таких переводах. Хотя потери средств и существуют, они не носят глобального характера и находятся в допустимых пределах. Компании решают эти вопросы самостоятельно. С точки зрения межгосударственных расчетов, все механизмы созданы и функционируют, — заключил он.



Однако еще в мае основатель проекта «Криптополигон» Яков Тенилин обратил внимание, что «существующие агентские схемы международных расчетов не очень надежны и плохо контролируются государством, а сами платежи иногда месяцами не могут дойти». Тогда же Татарстан подготовил криптооператора для внешних расчетов, которого аккредитировал у Центробанка. При этом все происходит в условиях анонимности, чтобы не оказаться в санкционных списках.

«У нас нет проблем с расчетами, и никакие санкции не могут изменить эту ситуацию»

В беседе с «Реальным временем» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, признавая негативное влияние ограничений на торгово-экономические отношения, выразил мнение о возможности оптимизации платежных систем. При этом он напомнил о беспрецедентном количестве санкций, введенных против страны, — более 30 тыс.

— Прошло уже значительное время, и никаких серьезных проблем не возникло. Наша экономика достаточно велика, глубоко интегрирована в мировое сообщество и диверсифицирована, что и позволило ей продемонстрировать устойчивость.

Он не стал отрицать проблемы, но, по его словам, «нет ничего невозможного».

— Безусловно, бизнесу приходится непросто, любые расчеты усложняются и становятся дороже, комиссии возрастают. Однако возможности для реализации остаются. Мы признательны тем многочисленным странам, которые нас поддерживают и проявляют понимание. Благодаря этому у нас нет проблем с расчетами, и никакие санкции не могут изменить эту ситуацию, — сказал депутат.

Фаррахов отметил впечатляющий рост Китая, который, по его словам, совершил огромный рывок, превратившись из страны третьего мира в лидера на рынке. Он подчеркнул, что против Китая действовали санкции на протяжении почти тридцати лет. Однако, как заявил Фаррахов, после этих санкций Китай стал только сильнее и эффективнее, демонстрируя экономический рост в пределах 2—8% в течение почти двадцати лет.

