Новости технологий

13:53 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Подписка принесла 50% выручки группе «Литрес» во втором квартале 2025 года

13:25, 18.08.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Количество действующих подписок «Литрес» превысило 770 тыс.

Подписка принесла 50% выручки группе «Литрес» во втором квартале 2025 года
Фото: freestocks на Unsplash

По итогам второго квартала 2025 года подписка принесла группе компаний «Литрес» половину всей выручки. Это первый раз, когда доля подписки достигла 50%. С начала 2023 года показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

Выручка от продажи подписок за год выросла на 35%. Количество активных подписок превысило 770 тыс. Каталог доступного контента увеличился за год на 54% и достиг 930 тыс. единиц. В подписку включено 57% произведений, представленных в «Литрес». Почти половину каталога занимают аудиокниги — 49%, оставшиеся 51% приходятся на электронные книги.

По оценкам экспертов, общий рынок цифровых подписок во втором квартале 2025 года вырос на 37% и превысил 2,6 млрд рублей. Доля «Литрес» в этом сегменте составила 49%. В совокупном объеме рынка цифровой книги России рекуррентная модель достигла 48,5%. Прогнозы показывают, что уже в третьем квартале подписки займут более половины рынка.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииМедиаОбществоКультураБизнес

Новости партнеров

Читайте также