Подписка принесла 50% выручки группе «Литрес» во втором квартале 2025 года

Количество действующих подписок «Литрес» превысило 770 тыс.

По итогам второго квартала 2025 года подписка принесла группе компаний «Литрес» половину всей выручки. Это первый раз, когда доля подписки достигла 50%. С начала 2023 года показатель увеличился на 20 процентных пунктов.

Выручка от продажи подписок за год выросла на 35%. Количество активных подписок превысило 770 тыс. Каталог доступного контента увеличился за год на 54% и достиг 930 тыс. единиц. В подписку включено 57% произведений, представленных в «Литрес». Почти половину каталога занимают аудиокниги — 49%, оставшиеся 51% приходятся на электронные книги.

По оценкам экспертов, общий рынок цифровых подписок во втором квартале 2025 года вырос на 37% и превысил 2,6 млрд рублей. Доля «Литрес» в этом сегменте составила 49%. В совокупном объеме рынка цифровой книги России рекуррентная модель достигла 48,5%. Прогнозы показывают, что уже в третьем квартале подписки займут более половины рынка.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова