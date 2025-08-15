Челнинского водителя привлекли к ответственности за проезд на красный свет, снятый на видео

Автомобиль ВАЗ-2114 проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора

Фото: Мария Зверева

Сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов привлекли к административной ответственности 20-летнего местного жителя за нарушение ПДД, зафиксированное на видео и опубликованное в одном из мессенджеров. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

В ходе мониторинга социальных сетей инспекторы ГИБДД обнаружили запись, на которой автомобиль ВАЗ-2114 проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора и не предоставляет преимущество пешеходам, переходящим дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность нарушителя была установлена. Молодой человек был приглашен в отделение ГИБДД, где с ним провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий. Водитель признал вину, пояснив, что торопился домой после работы и устал.

В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).

Рената Валеева