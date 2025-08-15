Новости общества

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор назвал пляжи Татарстана, на которых можно безопасно купаться

13:33, 15.08.2025

По данным на 15 августа 2025 года, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водоемов в рекреационных целях получили 13 из 27 пляжей региона

Роспотребнадзор назвал пляжи Татарстана, на которых можно безопасно купаться
Фото: Маргарита Головатенко

Санитарный контроль в Татарстане проверил состояние пляжей республики. По данным на 15 августа 2025 года, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водоемов в рекреационных целях получили 13 из 27 пляжей региона.

Безопасными для купания признаны следующие зоны отдыха:

  • Пляж «Камское море» (г. Лаишево).
  • Городской пляж «Кама» (Нижнекамский район, пос. Красный Ключ).
  • Туристическо-рекреационная зона «Пляж» (г. Альметьевск).
  • Пляж парка «Кондурча» (г. Нурлат).
  • Пляж мкр-на Заинск-2 (г. Заинск).
  • Пляжный комплекс «Нократ» (г. Мамадыш).
  • Пляж «Лето» (пгт Камское Устье).
  • Пляж «Юность» (г. Чистополь).
  • Пляж на озере «Кизлэу» (Чистопольский район).
  • Пляж на южной окраине г. Елабуги.
  • И другие утвержденные зоны отдыха.

Не соответствуют нормам следующие пляжи:

  • Пляж «Локомотив» (г. Казань) — по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
  • Пляж «Нижнее Заречье» (г. Казань) — по санитарно-химическим показателям.
  • Пляж «Озеро Большое Лебяжье» (г. Казань) — по санитарно-химическим показателям.
  • Туристическо-рекреационная зона «Пляж» (г. Альметьевск) — по микробиологическим показателям.
  • Городские пляжи г. Мензелинска (правый и левый берег р. Мензеля) — по микробиологическим показателям.
  • Пляж на реке Ик (с. Муслюмово) — по микробиологическим показателям.
  • Городской пляж г. Лениногорска — по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от купания в зонах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также