Роспотребнадзор назвал пляжи Татарстана, на которых можно безопасно купаться
По данным на 15 августа 2025 года, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водоемов в рекреационных целях получили 13 из 27 пляжей региона
Санитарный контроль в Татарстане проверил состояние пляжей республики. По данным на 15 августа 2025 года, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водоемов в рекреационных целях получили 13 из 27 пляжей региона.
Безопасными для купания признаны следующие зоны отдыха:
- Пляж «Камское море» (г. Лаишево).
- Городской пляж «Кама» (Нижнекамский район, пос. Красный Ключ).
- Туристическо-рекреационная зона «Пляж» (г. Альметьевск).
- Пляж парка «Кондурча» (г. Нурлат).
- Пляж мкр-на Заинск-2 (г. Заинск).
- Пляжный комплекс «Нократ» (г. Мамадыш).
- Пляж «Лето» (пгт Камское Устье).
- Пляж «Юность» (г. Чистополь).
- Пляж на озере «Кизлэу» (Чистопольский район).
- Пляж на южной окраине г. Елабуги.
- И другие утвержденные зоны отдыха.
Не соответствуют нормам следующие пляжи:
- Пляж «Локомотив» (г. Казань) — по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
- Пляж «Нижнее Заречье» (г. Казань) — по санитарно-химическим показателям.
- Пляж «Озеро Большое Лебяжье» (г. Казань) — по санитарно-химическим показателям.
- Туристическо-рекреационная зона «Пляж» (г. Альметьевск) — по микробиологическим показателям.
- Городские пляжи г. Мензелинска (правый и левый берег р. Мензеля) — по микробиологическим показателям.
- Пляж на реке Ик (с. Муслюмово) — по микробиологическим показателям.
- Городской пляж г. Лениногорска — по микробиологическим показателям.
Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от купания в зонах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.
