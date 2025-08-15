Роспотребнадзор назвал пляжи Татарстана, на которых можно безопасно купаться

По данным на 15 августа 2025 года, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водоемов в рекреационных целях получили 13 из 27 пляжей региона

Фото: Маргарита Головатенко

Санитарный контроль в Татарстане проверил состояние пляжей республики. По данным на 15 августа 2025 года, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водоемов в рекреационных целях получили 13 из 27 пляжей региона.

Безопасными для купания признаны следующие зоны отдыха:

Пляж «Камское море» (г. Лаишево).

Городской пляж «Кама» (Нижнекамский район, пос. Красный Ключ).

Туристическо-рекреационная зона «Пляж» (г. Альметьевск).

Пляж парка «Кондурча» (г. Нурлат).

Пляж мкр-на Заинск-2 (г. Заинск).

Пляжный комплекс «Нократ» (г. Мамадыш).

Пляж «Лето» (пгт Камское Устье).

Пляж «Юность» (г. Чистополь).

Пляж на озере «Кизлэу» (Чистопольский район).

Пляж на южной окраине г. Елабуги.

И другие утвержденные зоны отдыха.

Не соответствуют нормам следующие пляжи:

Пляж «Локомотив» (г. Казань) — по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Пляж «Нижнее Заречье» (г. Казань) — по санитарно-химическим показателям.

Пляж «Озеро Большое Лебяжье» (г. Казань) — по санитарно-химическим показателям.

Туристическо-рекреационная зона «Пляж» (г. Альметьевск) — по микробиологическим показателям.

Городские пляжи г. Мензелинска (правый и левый берег р. Мензеля) — по микробиологическим показателям.

Пляж на реке Ик (с. Муслюмово) — по микробиологическим показателям.

Городской пляж г. Лениногорска — по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от купания в зонах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.

Дмитрий Зайцев