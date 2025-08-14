Россия упростит визовый режим с африканскими странами

В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини

Фото: Динар Фатыхов

Россия работает над упрощением визового режима с рядом стран Африканского континента. В частности, прорабатываются договоренности об упрощении визового режима с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Об этом сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин, пишет РИА «Новости».

— В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Проекты документов переданы иностранным партнерам и находятся на их рассмотрении, — заявил Башкин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он также отметил, что Россия рассматривает возможность расширения списка африканских стран, граждане которых смогут оформлять электронную визу для посещения РФ.

— Зимбабве, Кения и Эсватини включены в перечень стран, гражданам которых оформляется электронная виза. Не исключаем, что в него могут быть добавлены и другие африканские государства, — сказал дипломат.



Рената Валеева