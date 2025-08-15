Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди и до +25 градусов
В отдельных районах грозы, днем возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах грозы, днем возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов, в Казани — от +23 до +25 градусов.
