Статистика: в Татарстане студии на вторичном рынке подорожали меньше всего

Самыми дорогими за квадратный метр оказались многокомнатные квартиры

Фото: Олег Тихонов

Рынок недвижимости Татарстана демонстрирует неоднородную динамику роста цен на вторичном рынке. За последний год подорожали все форматы жилья, однако темпы роста существенно различаются в зависимости от количества комнат. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

Лидером роста стали квартиры с четырьмя и более комнатами, подорожавшие на 13,6%, до 140 тыс. рублей за квадратный метр. Сейчас их можно приобрести в среднем за 16,2 млн рублей.

Наименьший же рост зафиксирован в очевидном сегменте — студии — всего 5,4%, до 193 тыс. рублей за квадратный метр. Примечательно, что при этом средняя стоимость студий снизилась на 2,2%, составив 3,9 млн рублей. Эксперты связывают это с возможным уменьшением средней площади реализуемых объектов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Двухкомнатные квартиры продемонстрировали рост на 10,4%, до 148 тыс. рублей за кв. метр. Средняя стоимость таких квартир достигла 7,93 млн рублей, увеличившись на 12%. Однокомнатные квартиры подорожали на 8,9%, до 171 тыс. рублей за «квадрат», а их медианная полная стоимость выросла на 12,5%, до 6,3 млн рублей.

Трехкомнатные квартиры показали умеренный рост в 6,7%, достигнув 139 тыс. рублей за квадратный метр. Их стоимость составила 10,6 млн рублей, увеличившись на 8,3%.

В общероссийском масштабе наибольшая доля предложения на вторичном рынке приходится на двухкомнатные квартиры (34%), за ними следуют однокомнатные (30%) и трехкомнатные (23%). Студии занимают 8% рынка, а многокомнатные квартиры — 5%.

Ранее «Реальное время» публиковало статью, где вместе с экспертами обсудили влияние снижения ставки на ипотечное кредитование в России. Подробнее в материале.



Наталья Жирнова