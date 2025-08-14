Статистика: в Татарстане студии на вторичном рынке подорожали меньше всего
Самыми дорогими за квадратный метр оказались многокомнатные квартиры
Рынок недвижимости Татарстана демонстрирует неоднородную динамику роста цен на вторичном рынке. За последний год подорожали все форматы жилья, однако темпы роста существенно различаются в зависимости от количества комнат. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Недвижимость».
Лидером роста стали квартиры с четырьмя и более комнатами, подорожавшие на 13,6%, до 140 тыс. рублей за квадратный метр. Сейчас их можно приобрести в среднем за 16,2 млн рублей.
Наименьший же рост зафиксирован в очевидном сегменте — студии — всего 5,4%, до 193 тыс. рублей за квадратный метр. Примечательно, что при этом средняя стоимость студий снизилась на 2,2%, составив 3,9 млн рублей. Эксперты связывают это с возможным уменьшением средней площади реализуемых объектов.
Двухкомнатные квартиры продемонстрировали рост на 10,4%, до 148 тыс. рублей за кв. метр. Средняя стоимость таких квартир достигла 7,93 млн рублей, увеличившись на 12%. Однокомнатные квартиры подорожали на 8,9%, до 171 тыс. рублей за «квадрат», а их медианная полная стоимость выросла на 12,5%, до 6,3 млн рублей.
Трехкомнатные квартиры показали умеренный рост в 6,7%, достигнув 139 тыс. рублей за квадратный метр. Их стоимость составила 10,6 млн рублей, увеличившись на 8,3%.
В общероссийском масштабе наибольшая доля предложения на вторичном рынке приходится на двухкомнатные квартиры (34%), за ними следуют однокомнатные (30%) и трехкомнатные (23%). Студии занимают 8% рынка, а многокомнатные квартиры — 5%.
Ранее «Реальное время» публиковало статью, где вместе с экспертами обсудили влияние снижения ставки на ипотечное кредитование в России. Подробнее в материале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».