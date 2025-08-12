Билайн в Татарстане увеличивает емкость сети более чем в 2 раза

Модернизация затронула Казань, Альметьевск и Бугульму, Сорочьи горы в Рыбно-Слободском районе, Горшково в Новошешминском районе.

Фото: пресс-служба Билайна

Билайн увеличивает пропускную способность магистральной сети на большом европейском кольце протяженностью более 6 тысяч км. Модернизация в числе других населенных пунктов затронула города и поселки Татарстана — Казань, Альметьевск и Бугульму, Сорочьи горы в Рыбно-Слободском районе, Горшково в Новошешминском районе.

Изменения стали возможны благодаря запуску дополнительных каналов по технологии DWDM*. Она позволяет по одному оптическому кабелю обеспечить работу сразу нескольких сервисов: мобильного и домашнего интернета, голосового трафика и цифрового ТВ. В результате емкость сети повысится более чем в 2 раза, а сервисы станут надежнее для почти 20 миллионов жителей из 41 города и населенного пункта России.

В частности, запуск новых линий DWDM дает возможность эффективнее распределять трафик на сетях 4G**, которые клиенты используют для скоростного доступа в интернет. Так, на северном маршруте кольца (Москва — Самара) новая емкость уже введена в эксплуатацию. В ближайшее время трафик запустят и по южной линии (Ростов-на-Дону — Саратов).

Ежедневно через большое европейское кольцо проходит около 250 миллиардов гигабайт данных, что эквивалентно просмотру 25 миллиардов фильмов в высоком качестве. Благодаря модернизации сети местные жители могут пользоваться привычными онлайн-сервисами на комфортной скорости: в моменте загружать видео или голосовые сообщения в мессенджерах, смотреть фильмы, слушать любимую музыку онлайн или стримить в играх.

Емкость магистральной сети удалось нарастить за счет модернизации 44 узлов связи и переходу на отечественное оборудование. Это создало условия для улучшения качества обслуживания клиентов, а также снизило нагрузку на сетевую инфраструктуру.

Помимо проделанной работы, Билайн планирует расширить сеть и на хордовом маршруте Москва — Рязань — Пенза — Саранск — Самара. На этом участке емкость сети вырастет в 3 раза. Это дополнительно обеспечит клиентам быстрый и надежный доступ к онлайн-сервисам в течение 10—15 лет.

«Большое европейское кольцо — важнейший элемент транспортной сети компании Билайн, охватывающий густонаселенную часть России. Билайн своевременно и поэтапно расширяет емкость для роста трафика: модернизирует и запускает новые линии на современном оборудовании DWDM. Это повышает качество и надежность предоставляемых услуг для клиентов нашей компании», — прокомментировал Сергей Лядовой, директор по развитию мультисервисной сети билайна.



