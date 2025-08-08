В Челнах поставят спектакль о первом президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве

Спектакль о Шаймиеве станет частью 36-го театрального сезона, который откроется 5 сентября

Фото: Представлено пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

В новом театральном сезоне Набережночелнинского татарского драматического театра им. А. Гилязова зрители увидят спектакль, посвященный первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Об этом сообщили «Челнинские известия» с ссылкой на художественного руководителя театра Олега Киньзягулова.

Киньзягулов уточнил, что театр продолжит проект «Тут такое дело…», который будет расширять свои границы.

— В новом сезоне мы расскажем не только о творческих личностях, таких как певец Хайдар Бигичев и композитор Сара Садыкова, но и о тех, кто внес значительный вклад в развитие Татарстана, в том числе о Минтимере Шаймиеве, — сказал он.

Спектакль о Шаймиеве станет частью 36-го театрального сезона, который откроется 5 сентября. Также в этом году театр готовит премьеру неодрамы «Ак үрдәк» («Белая утка») к 35-летию своего существования, которое будет отмечаться 21 декабря. Автор пьесы — драматург Равиль Сабыр.

Над новыми постановками будут работать известные театральные деятели, включая Зулфата Закирова, Зульфию Галиуллину, Марселя Мусавирова, Фирдуса Сафина и самого Киньзягулова.

Анастасия Фартыгина