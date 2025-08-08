Гроза и усиление ветра ожидаются в Татарстане ночью и утром 9 августа

Фото: Динар Фатыхов

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о неблагоприятных погодных условиях.

По информации РСЧС, в ночь и утром 9 августа на территории республики ожидаются гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с и туман местами.

Рената Валеева