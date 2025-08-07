Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 8 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 8 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,81 рубля, евро — на 0,34 рубля, а юань — на 0,10 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,38 рубля;
- евро — 92,66 рубля;
- юань — 11,02 рубля.
