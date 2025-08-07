Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 8 августа

18:51, 07.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 8 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,81 рубля, евро — на 0,34 рубля, а юань — на 0,10 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,38 рубля;
  • евро — 92,66 рубля;
  • юань — 11,02 рубля.
Анастасия Фартыгина

