Доля роботов китайского производства на рынке Татарстана достигла 80%

Также популярны европейские и японские бренды

Фото: Артем Дергунов

За два года количество роботов, используемых на производствах Татарстана, увеличилось на 50,7% — с 919 единиц. При этом российские бренды пока не занимают доминирующих позиций на рынке, сообщает «РБК Татарстан». Однако в последние годы наблюдается рост интереса к отечественным решениям.

— Российские роботы чаще всего используются в специфических отраслях, где требуется высокая степень адаптации к условиям эксплуатации. Также они применяются в научных и образовательных целях. Для массового внедрения в промышленности требуется развитие отрасли, инвестиции и государственная поддержка, — рассказал директор ООО «ФД-Телеком», руководитель отраслевого комитета «Инновации и производительность труда» Делового объединения кластеров России Дмитрий Мульков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, наиболее популярными являются европейские, японские и китайские бренды. Все чаще используются промышленные роботы из КНР. Это связано с их относительно низкой стоимостью, умеренными техническими характеристиками и доступностью.

— Доля китайских роботов в общем объеме поставок в Татарстан может составлять от 15% до 30% в зависимости от отрасли и масштаба предприятий. Однако точные цифры требуют анализа отраслевых отчетов и данных от местных промышленных кластеров, — сказал Мульков.

По словам руководителя отраслевого комитета «Станкостроение» Делового объединения кластеров России, комитета «Станкостроение» промышленного кластера Татарстана Аделя Хазиева, доля роботов китайского производства доходит до 80%.



Напомним, Россия планирует выделить порядка $1,7 млрд на развитие программ роботизации в течение ближайших шести лет. Эти масштабные инвестиции нацелены на существенное увеличение плотности роботизации в стране. К 2030 году планируется обеспечить показатель в 145 единиц промышленных роботов на 10 тысяч человек.

Елизавета Пуншева