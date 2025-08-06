Доля роботов китайского производства на рынке Татарстана достигла 80%
Также популярны европейские и японские бренды
За два года количество роботов, используемых на производствах Татарстана, увеличилось на 50,7% — с 919 единиц. При этом российские бренды пока не занимают доминирующих позиций на рынке, сообщает «РБК Татарстан». Однако в последние годы наблюдается рост интереса к отечественным решениям.
— Российские роботы чаще всего используются в специфических отраслях, где требуется высокая степень адаптации к условиям эксплуатации. Также они применяются в научных и образовательных целях. Для массового внедрения в промышленности требуется развитие отрасли, инвестиции и государственная поддержка, — рассказал директор ООО «ФД-Телеком», руководитель отраслевого комитета «Инновации и производительность труда» Делового объединения кластеров России Дмитрий Мульков.
По его словам, наиболее популярными являются европейские, японские и китайские бренды. Все чаще используются промышленные роботы из КНР. Это связано с их относительно низкой стоимостью, умеренными техническими характеристиками и доступностью.
— Доля китайских роботов в общем объеме поставок в Татарстан может составлять от 15% до 30% в зависимости от отрасли и масштаба предприятий. Однако точные цифры требуют анализа отраслевых отчетов и данных от местных промышленных кластеров, — сказал Мульков.
По словам руководителя отраслевого комитета «Станкостроение» Делового объединения кластеров России, комитета «Станкостроение» промышленного кластера Татарстана Аделя Хазиева, доля роботов китайского производства доходит до 80%.
Напомним, Россия планирует выделить порядка $1,7 млрд на развитие программ роботизации в течение ближайших шести лет. Эти масштабные инвестиции нацелены на существенное увеличение плотности роботизации в стране. К 2030 году планируется обеспечить показатель в 145 единиц промышленных роботов на 10 тысяч человек.
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