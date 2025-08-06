Гульназ Асаева объяснила, что на ее концертного директора напал ручной медведь

Певица пояснила, что Вадим Фатхинуров заказал ручного медведя, чтобы устроить розыгрыш

Фото: Артем Гафаров

По словам певицы Гульназ Асаевой, нападение медведя, запечатленное на видео, случилось вследствие пранка, спланированного концертным директором. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

— Мы решили снять клип, поехали на локацию всей командой. Сценарий клипа заключался в том, что каждый из участников приготовил заранее пранк. Но про [пранки] никто не знает. В итоге наш концертный директор Вадим решил пригласить ручного медведя. Естественно, когда мы его увидели, мы были в шоке, орали и визжали. Я думала, что мы проживаем последние секунды своей жизни, потому что медведь бежал прямо на нас, — рассказала Асаева.

Певица пояснила, что концертный директор заказал ручного медведя, чтобы устроить розыгрыш. Однако по неизвестным причинам животное повело себя агрессивно и нанесло Фатхинурову реальные травмы.

Рената Валеева