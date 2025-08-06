Гульназ Асаева объяснила, что на ее концертного директора напал ручной медведь
Певица пояснила, что Вадим Фатхинуров заказал ручного медведя, чтобы устроить розыгрыш
По словам певицы Гульназ Асаевой, нападение медведя, запечатленное на видео, случилось вследствие пранка, спланированного концертным директором. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
— Мы решили снять клип, поехали на локацию всей командой. Сценарий клипа заключался в том, что каждый из участников приготовил заранее пранк. Но про [пранки] никто не знает. В итоге наш концертный директор Вадим решил пригласить ручного медведя. Естественно, когда мы его увидели, мы были в шоке, орали и визжали. Я думала, что мы проживаем последние секунды своей жизни, потому что медведь бежал прямо на нас, — рассказала Асаева.
Певица пояснила, что концертный директор заказал ручного медведя, чтобы устроить розыгрыш. Однако по неизвестным причинам животное повело себя агрессивно и нанесло Фатхинурову реальные травмы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».