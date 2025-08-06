Менеджера Mangalib оштрафовали на 600 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* в манге

Судья назначила Квасту по 200 тысяч рублей штрафа за каждый из трех протоколов, составленных в конце июня

Фото: Екатерина Петрова

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Ивана Кваста, которого называют менеджером проектов онлайн-библиотеки манги Mangalib, на 600 тысяч рублей по трем протоколам о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Судья Александра Михалева назначила Квасту по 200 тысяч рублей штрафа за каждый из трех протоколов, составленных в конце июня. Поводом стали размещенные на сайте Mangalib манги «Фудзоси Хару-тян любит выпить», «Банановая рыба / Banana Fish» и «Реинкарнация в колизее». В настоящее время эти произведения недоступны для чтения в онлайн-библиотеке.

Согласно постановлениям суда, в указанных мангах «имеются изображения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения». В «Фудзоси Хару-тян любит выпить» и «Банановая рыба / Banana Fish» протоколы зафиксировали изображения «романтических или сексуальных отношений» между мужчинами, а в «Реинкарнации в колизее» — между женщинами. Все три дела были рассмотрены в отсутствие Ивана Кваста.

Издание «Медиазона»** отмечает, что в суд поступил уже 11-й протокол о пропаганде ЛГБТ*, составленный на Кваста с начала лета. 26 июня этот же мировой участок оштрафовал менеджера Mangalib на 400 тысяч рублей за комикс про «юную революционерку Утэну», также размещенный на сайте.

Рената Валеева