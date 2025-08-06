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Билялетдинов возобновит работу с «Ак Барсом» в конце августа

11:58, 06.08.2025

Специалист будет консультировать тренерский штаб Гатиятулина

Билялетдинов возобновит работу с «Ак Барсом» в конце августа
Фото: Максим Платонов

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов возобновит консультации тренерского штаба казанцев в конце августа.

По данным Metaratings.ru, опытный специалист продолжит работу на посту советника исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне Билялетдинов уже консультировал тренерский штаб Анвара Гатиятулина. Казанский клуб дошел до второго раунда Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин

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