Утверждены режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада до 10 сентября

По данным министерства, приток воды в июле составил 92% от нормы

Росводресурсы утвердило режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 августа по 10 сентября. Об этом сообщило Минэкологии Татарстана в своем телеграм-канале.



По данным министерства, приток воды в июле составил 92% от нормы. Прогноз на август — 9,3—13,3 км³ при норме 11,6 км³. Текущий уровень Куйбышевского водохранилища составляет 52,64 м.

Замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Алмаз Тугушев принял участие в заседании, где были утверждены режимы работы гидроузлов. Минэкологии поддержало предложенные решения.

— Предложенные режимы работы гидроузлов позволяют нам сбалансировать потребности различных отраслей и обеспечить стабильное водоснабжение населения, а также поддерживать экологическое благополучие региона, — прокомментировал Алмаз Тугушев.

Важно отметить, что режимы работы гидроузлов могут быть скорректированы в зависимости от фактических погодных условий и гидрологической обстановки в бассейне реки Волги.

Рената Валеева