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В Елабужском районе водитель насмерть сбил пешехода

08:37, 06.08.2025

У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде

В Елабужском районе водитель насмерть сбил пешехода
Фото: Реальное время

Вчера вечером, 5 августа, около 20:50, в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Skoda Kodiaq 1978 года рождения совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РТ

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Также вчера в Казани водитель фургона совершил наезд на трех подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Рената Валеева

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