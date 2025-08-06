В Елабужском районе водитель насмерть сбил пешехода
У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде
Вчера вечером, 5 августа, около 20:50, в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Skoda Kodiaq 1978 года рождения совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Также вчера в Казани водитель фургона совершил наезд на трех подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».