В Елабужском районе водитель насмерть сбил пешехода

У пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде

Фото: Реальное время

Вчера вечером, 5 августа, около 20:50, в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Skoda Kodiaq 1978 года рождения совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, у пешехода отсутствовали световозвращающие элементы на одежде. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.



Также вчера в Казани водитель фургона совершил наезд на трех подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Рената Валеева