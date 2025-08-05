Путин расширяет поддержку волонтеров в новых регионах России

Указ также вводит компенсации для волонтеров, получивших травмы — до 4 млн рублей, а для семей погибших добровольцев — по 5 миллионов рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет поддержку волонтерского движения на новые территории. Теперь федеральные власти обязаны оказывать особую помощь волонтерам не только в Донецкой и Луганской Народных Республиках, но и в Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, включая город Севастополь.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет работать совместно с ассоциацией «Добро.рф» для реализации этой инициативы. Правительству России дано три месяца для внесения изменений в свои акты в соответствии с новым указом.

Указ также вводит компенсации для волонтеров, получивших травмы — до 4 млн рублей, а для семей погибших добровольцев — по 5 миллионов рублей. Это решение направлено на поддержку тех, кто активно помогает в сложных условиях.

Анастасия Фартыгина