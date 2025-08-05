Пакистан нарушил режим прекращения огня в Кашмире
По информации источников, индийская армия ответила на это нарушение, и перестрелка длилась 15 минут. Жертв в результате инцидента не зафиксировано
Военные Пакистана открыли стрельбу вдоль линии контроля в округе Пунч, на индийской территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI).
По информации источников, индийская армия ответила на это нарушение, и перестрелка длилась 15 минут. Жертв в результате инцидента не зафиксировано.
Отношения между Индией и Пакистаном ухудшились после теракта, произошедшего 22 апреля в Пахалгаме. В ответ на этот теракт индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нацелившись на девять объектов, связанных с террористами в Пакистане и контролируемой ими части Кашмира. В ответ Пакистан также провел атаки.
10 мая стороны согласовали прекращение огня и обсудили возможность уменьшения численности войск на границе.
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