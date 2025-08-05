Эксперт: использование смартфона во время зарядки может повредить аккумулятор

Легкие задачи, такие как ответы на сообщения или прослушивание музыки, не представляют большой опасности для аккумулятора во время зарядки

Фото: Реальное время

Использование телефона во время его зарядки, особенно при выполнении ресурсоемких задач, может привести к серьезным повреждениям аккумулятора, предупреждает IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT.

По словам эксперта, легкие задачи, такие как ответы на сообщения или прослушивание музыки, не представляют большой опасности для аккумулятора во время зарядки. Однако активная работа с устройством, включая использование ресурсоемких приложений, видеозвонки, игры или навигацию, значительно увеличивает нагрузку на процессор и аккумулятор, что может привести к перегреву.

— Опасность особенно актуальна для быстрой зарядки, когда в батарею поступает повышенная мощность. Современные смартфоны оснащены термодатчиками и системами защиты. Но при постоянном перегреве аккумулятор начинает быстрее терять емкость, может вздуться, самопроизвольно отключаться, а в редких случаях и воспламениться, — пояснил Зыков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перегрев также ускоряет химическое старение батареи, что может сократить ее срок службы вдвое, а также снижает производительность, заставляя процессор переходить в режим троттлинга. В критических ситуациях устройство может автоматически выключиться для обеспечения безопасности пользователя.

Чтобы минимизировать риски, IT-эксперт рекомендует использовать только оригинальные зарядные устройства и снимать плотный чехол во время зарядки для улучшения теплоотвода. Если смартфон становится слишком горячим, следует прервать зарядку и дать ему остыть. Также рекомендуется избегать зарядки в плохо вентилируемых местах, под подушками или на солнце.

С 1 августа вступили в силу изменения в законодательстве, которые помогут защитить граждан от мошенничества.



Рената Валеева