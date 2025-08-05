Эксперт: использование смартфона во время зарядки может повредить аккумулятор
Легкие задачи, такие как ответы на сообщения или прослушивание музыки, не представляют большой опасности для аккумулятора во время зарядки
Использование телефона во время его зарядки, особенно при выполнении ресурсоемких задач, может привести к серьезным повреждениям аккумулятора, предупреждает IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью RT.
По словам эксперта, легкие задачи, такие как ответы на сообщения или прослушивание музыки, не представляют большой опасности для аккумулятора во время зарядки. Однако активная работа с устройством, включая использование ресурсоемких приложений, видеозвонки, игры или навигацию, значительно увеличивает нагрузку на процессор и аккумулятор, что может привести к перегреву.
— Опасность особенно актуальна для быстрой зарядки, когда в батарею поступает повышенная мощность. Современные смартфоны оснащены термодатчиками и системами защиты. Но при постоянном перегреве аккумулятор начинает быстрее терять емкость, может вздуться, самопроизвольно отключаться, а в редких случаях и воспламениться, — пояснил Зыков.
Перегрев также ускоряет химическое старение батареи, что может сократить ее срок службы вдвое, а также снижает производительность, заставляя процессор переходить в режим троттлинга. В критических ситуациях устройство может автоматически выключиться для обеспечения безопасности пользователя.
Чтобы минимизировать риски, IT-эксперт рекомендует использовать только оригинальные зарядные устройства и снимать плотный чехол во время зарядки для улучшения теплоотвода. Если смартфон становится слишком горячим, следует прервать зарядку и дать ему остыть. Также рекомендуется избегать зарядки в плохо вентилируемых местах, под подушками или на солнце.
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