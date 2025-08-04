Продажи книг по истории и военному делу в Великобритании упали на 7,4% в 2025 году

Это в три с половиной раза больше общего падения по рынку

С начала 2025 года продажи книг в Великобритании снижаются, но в категории «история и военное дело» спад оказался заметно глубже, чем в среднем по рынку. По данным NielsenIQ BookScan’s Total Consumer Market, объем и денежная выручка от продаж исторической и военной литературы снизились сразу на 7,4%. Это в три с половиной раза больше общего падения по рынку: здесь продажи в штуках упали на 2,1%, а выручка — только на 0,2%.

Средняя цена книги в этой категории увеличилась лишь на один пенс и составила £13,17. Это почти на £4 выше, чем по остальному рынку, что, по мнению экспертов, может объяснять снижение спроса: высокая начальная стоимость может сдерживать покупки. Особенно заметно это в сегменте книг в твердой обложке — продажи таких изданий упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продажи изданий в мягкой обложке, напротив, почти не изменились: выручка снизилась на 0,01%, объем — на 2,7%.

Лидером среди всех исторических книг стала «История мира в 47 границах» Джона Элледжа. С начала года продано 36 028 экземпляров, что принесло £347 386. Издание этой книги в твердой обложке вышло в апреле 2024 года и принесло дополнительно £94 103. Общий рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 269,2%. Благодаря этому Элледж занял третье место в рейтинге авторов категории, уступив только британским историкам Максу Хастингсу и Бену Макинтайру. Макинтайр заработал £714 851 — в 3,8 раза больше, чем годом ранее. При этом в 2024 году он не выпускал новых книг, но вошел в топ-20. Его успех в 2025 году связан с переизданиями книг издательства Bloomsbury и выходом второго сезона телесериала SAS: Rogue Heroes. Кроме того, в мягкой обложке вышел роман The Siege. Две его книги вошли в пятерку самых продаваемых в категории.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хастингс поднялся на второе место, хотя продажи его книг снизились на 2,9%. Его работа Sword — одна из двух в твердой обложке, продажи которых превысили 10 тыс. экземпляров в 2025 году. Она разошлась тиражом 14 329 копий — на 12,5% меньше, чем Operation Biting годом ранее. На это издание пришлось £9 559 из £11 049 падения общего дохода автора. Тем не менее самой продаваемой книгой в твердом переплете в этом году стала Victory’45 Джеймса Холланда и Эла Мюррея. Она продалась на 487 экземпляров больше, чем Sword, хотя и принесла на £26 000 меньше из-за более низкой цены.

В 2025 году вышло 1 013 новых книг в твердой обложке в категории «история и военное дело» — почти столько же, сколько в прошлом году. Однако спрос на них оказался ниже. Эксперты отмечают, что причина может быть как в стоимости, так и в отсутствии громких имен и актуальных инфоповодов.

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Екатерина Петрова