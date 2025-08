Писателю Салману Рушди присудили награду за мужество и литературное мастерство

Писатель Салман Рушди стал лауреатом премии Writer in the World Prize 2025 года. Объявление прозвучало в рамках ежегодной конференции Sun Valley Writers’ Conference. Мероприятие сопровождалось усиленными мерами безопасности. Сам Рушди выступил на встрече с писателем и лауреатом Национальной книжной премии Колумом Маккэном. Вход на встречу был открыт только для обладателей полного пропуска на конференцию. Для широкой аудитории была организована бесплатная онлайн-трансляция, а также показ в театре The Argyros по билетам стоимостью $25.

Салман Рушди — автор 25 книг, среди которых романы, мемуары и публицистика. Последняя из них — «Нож» — вышла в 2024 году. В книге он рассказал о покушении, произошедшем в августе 2022 года, и о процессе восстановления. Автор посвятил этот текст своей жене, медикам, а также читателям и коллегам, поддерживавшим его после нападения.

Премия Writer in the World была учреждена в 2021 году. Ее основали члены совета конференции Sun Valley. Награду присуждают за сочетание литературного дара и морального воображения, которое помогает читателям лучше понять современный мир и свое место в нем. Размер денежного вознаграждения составляет $20 тыс. Ранее лауреатами становились писатель и натуралист Барри Лопес (2021), врач и автор Абрахам Вергезе (2023) и писательница Маргарет Этвуд (2024).

Организаторы отметили, что награда вручена Рушди не только за масштабное литературное наследие, но и за неизменную приверженность слову, несмотря на угрозы и насилие. Эксперты подчеркивают, что его творчество и личная стойкость продолжают оказывать влияние на мировую литературу и общественное сознание.

Екатерина Петрова