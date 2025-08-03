В России введут новый праздник — День артиста

Праздник будет отмечаться 17 января, в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР

Фото: Артем Дергунов

В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о его официальном установлении в течение шести месяцев.

Праздник будет отмечаться 17 января, в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра. Это будет праздник для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Идея о создании Дня артиста была предложена председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года количество концертов в России увеличилось на 29%, а число фестивалей возросло на 16%. Средняя цена билета увеличилась на 20%, составив 2639 рублей, а выручка от продаж возросла на 53%.

Анастасия Фартыгина