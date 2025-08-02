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Тренер объяснил отсутствие Большунова на летнем чемпионате России в Казани

15:28, 02.08.2025

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам пропустил чемпионат страны по лыжероллерам

Тренер объяснил отсутствие Большунова на летнем чемпионате России в Казани
Фото: предоставлено Анной Брюховой

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам в Казани из-за профилактики травмы спины. Об этом сообщил тренер российской сборной Юрий Бородавко.

— Гонки по времени совпадали с реабилитационными мероприятиями в Москве, поэтому было решено отказаться от участия в соревнованиях. Иначе те проблемы со спиной могли перерасти в хроническую форму и был бы повышен риск получить рецидив, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

взято с сайта vk.com/ski_tatarstan

Летний чемпионат России по лыжероллерам проходит с 29 июля по 3 августа в Казани. Большунов отсутствует в числе участников соревнований. Лыжник с прошлого года на российских турнирах выступает в составе сборной Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

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