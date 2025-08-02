Тренер объяснил отсутствие Большунова на летнем чемпионате России в Казани

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам пропустил чемпионат страны по лыжероллерам

Фото: предоставлено Анной Брюховой

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил чемпионат России по лыжероллерам в Казани из-за профилактики травмы спины. Об этом сообщил тренер российской сборной Юрий Бородавко.

— Гонки по времени совпадали с реабилитационными мероприятиями в Москве, поэтому было решено отказаться от участия в соревнованиях. Иначе те проблемы со спиной могли перерасти в хроническую форму и был бы повышен риск получить рецидив, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Летний чемпионат России по лыжероллерам проходит с 29 июля по 3 августа в Казани. Большунов отсутствует в числе участников соревнований. Лыжник с прошлого года на российских турнирах выступает в составе сборной Татарстана.

Зульфат Шафигуллин