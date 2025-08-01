Amazon теряет 7% капитализации из-за слабых результатов облачного подразделения

AWS показал рост выручки на 17,5%, но уступил конкурентам по темпам и марже

Акции Amazon упали на 7% в Европе после того, как компания опубликовала прогноз роста выручки на 9% в следующем квартале, но не оправдала ожиданий по результатам облачного подразделения Amazon Web Services (AWS). В отличие от конкурентов, таких как Microsoft и Alphabet, которые показали сильные результаты, AWS увеличил выручку на 17,5%, до $30,9 млрд, но его маржа снизилась до 32,9%, что является самым низким показателем с конца 2023 года.

Несмотря на прогнозы роста выручки на 9% в следующем квартале, инвесторы выразили обеспокоенность замедлением роста AWS и его способности конкурировать в области искусственного интеллекта с такими компаниями, как Microsoft и Alphabet. AWS остается ключевым драйвером прибыли Amazon, обеспечивая около 60% операционной прибыли компании.

Компания также сообщила, что ее онлайн-продажи выросли на 11%, до $61,5 млрд, а выручка от рекламы увеличилась на 23% — до $15,7 млрд. Однако снижение маржи AWS и обеспокоенность по поводу конкуренции в области ИИ оказали давление на акции Amazon.

Артем Гафаров