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Флаг станет обязательным атрибутом учреждений молодежной политики

18:26, 31.07.2025

Закон также вводит обязательное исполнение гимна на открытии международных и всероссийских молодежных форумов

Флаг станет обязательным атрибутом учреждений молодежной политики
Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность по молодежной политике, постоянно вывешивать государственный флаг России на своих зданиях. Кроме того, закон вводит обязательное исполнение гимна на открытии международных и всероссийских молодежных форумов.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Гимн также будет исполняться во время проводимых государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации молодежной политики, торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения России.

Напомним, охват проектов молодежной политики в ПФО превысил 190 тысяч человек. Это на 39 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева

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