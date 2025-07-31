Флаг станет обязательным атрибутом учреждений молодежной политики

Закон также вводит обязательное исполнение гимна на открытии международных и всероссийских молодежных форумов

Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность по молодежной политике, постоянно вывешивать государственный флаг России на своих зданиях. Кроме того, закон вводит обязательное исполнение гимна на открытии международных и всероссийских молодежных форумов.

Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Гимн также будет исполняться во время проводимых государственными и муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации молодежной политики, торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, при проведении олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения России.

Напомним, охват проектов молодежной политики в ПФО превысил 190 тысяч человек. Это на 39 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рената Валеева