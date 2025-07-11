В ПФО подвели итоги молодежной политики: охват проектов превысил 190 тысяч человек

Фото: Артем Дергунов

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев провел окружное совещание, посвященное итогам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов Приволжского федерального округа в первой половине 2025 года. Он отметил значительный рост охвата детей и молодежи, подчеркнув, что общее число участников общественных инициатив превысило 190 тысяч человек, что на 39 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в Удмуртии, Кировской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Ключевым событием второго полугодия станет молодежный форум «иВолга» — флагманский проект и одна из центральных площадок федеральной линейки «Росмолодёжь.Форумы». Интерес к форуму постоянно растет: в этом году поступило более 28 тысяч заявок из 88 регионов страны, а конкурс составил 20 человек на место.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди других значимых нововведений и проектов округа — запуск программы «МолоТ» для работающей молодежи предприятий реального сектора экономики, финал которой пройдет в Молодежной столице России — Пермском крае.

Все эти проекты нацелены на активное вовлечение молодежи в общественную жизнь и развитие их потенциала.

Рената Валеева