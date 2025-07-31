Голикова: нацпроект «Кадры» активно реализуется, модернизируя службы занятости и образование

В рамках проекта «Образование для рынка труда» 15 июня были опубликованы национальные рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству выпускников

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по нацпроекту «Кадры», на котором были подведены итоги реализации за первое полугодие 2025 года и обсуждены перспективы дальнейшего развития.



Татьяна Голикова отметила, что нацпроект «Кадры» включает четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда», нацеленные на активное вовлечение в занятость выпускников, синхронизацию квалификационных требований, профессиональное обучение и повышение трудовой мобильности.

Ключевым направлением является модернизация центров занятости в современные кадровые центры «Работа России», которые становятся партнерами работодателей и консультантами для соискателей. В 2025 году планируется обновить свыше 480 центров, включая уже завершенную модернизацию центра в Омской области. До конца 2028 года планируется обновление всей системы службы занятости в стране.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках проекта «Образование для рынка труда» 15 июня были опубликованы национальные рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству выпускников. Также ведется работа по модернизации центров карьеры, планируется обновить 162 центра в 2025 году.

27 июня прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, в котором приняли участие 454 тысячи человек, а работодатели представили более 529 тысяч вакансий. В регионах проходят этапы конкурса «Лучший по профессии», а до 31 августа принимаются заявки на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи.



Рената Валеева