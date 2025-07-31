Авторы обвиняют Goodreads в бездействии против ложных рецензий

По словам авторов, платформа позволяет ставить книгам низкие оценки до официального выхода и не реагирует на жалобы

Авторы из США и Великобритании обвинили сайт Goodreads в отсутствии защиты от предвзятых рецензий, пишет издание The Bookseller. По их словам, платформа позволяет ставить книгам низкие оценки до официального выхода и не реагирует на жалобы. Писатели утверждают, что столкнулись с серией однозвездочных оценок, поставленных их произведениям до выхода книги. В большинстве случаев книги даже не поступили в редакционные копии, так называемые ARC.

Например, роман Does Love Always Win? американской писательницы Дайан Биллас должен был выйти в июне 2023 года, но рецензент поставил ей одну звезду еще в феврале. Писательница сообщила о нарушении администрации, но не получила ответа. Она также отметила, что рейтинг ее книги резко упал, что могло повлиять на интерес читателей. После инцидента она отказалась от использования Goodreads и перешла на платформу Storygraph, которая, по ее мнению, уделяет больше внимания безопасности пользователей.

Издательская платформа Book Riot еще в 2020 году писала, что низкие оценки до выхода книги могут существенно повлиять на продажи. По данным издания, читатели часто воспринимают такие рецензии как предупреждение, особенно если книга написана автором из «маргинализированной группы» и имеет ограниченный маркетинговый бюджет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Писательница Хелен Джонс рассказала, что Goodreads отказался удалить рецензии, оставленные до выхода ее книги. Она сообщила администрации, что книги еще не было в доступе, но получила ответ: «Пользователи имеют право оценивать книгу до публикации». Она добавила, что не знает ни одного автора, у которого был бы положительный опыт на платформе. Автор и редактор Мо Фэннинг сообщил, что его книге поставили два балла за год до завершения текста. Он предположил, что это произошло после регистрации ISBN. Goodreads не удалил рецензию.

Представители Goodreads отказались прокомментировать ситуацию. У платформы есть правила публикации отзывов, однако, по словам писателей, они не применяются на практике. Эксперты отмечают, что проблема длится много лет и системных изменений не происходит. Авторы продолжают терять доверие к платформе и уходят на альтернативные сайты.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова