Samsung снижает неопределенность после соглашения и ожидает роста заказов от Tesla

Прибыль чипового подразделения упала на 94%

Samsung сообщила, что новое соглашение между США и Южной Кореей снизило уровень неопределенности. В нем оговорены 15%-ные тарифы на корейский импорт. Компания рассчитывает получить дополнительные заказы от Tesla по контракту на 16,5 млрд долларов.

Во втором квартале операционная прибыль составила 4,7 трлн вон, а выручка выросла до 74,6 трлн вон. При этом прибыль чипового подразделения упала на 94% из-за задержек в поставках и ограничений экспорта в Китай.

Новый завод Samsung в Тейлоре, штат Техас, запланирован к запуску в 2026 году. Там будут производить чипы для Tesla. Компания надеется на значительный рост выпуска после старта производства.

Спрос на чипы для искусственного интеллекта начинает восстанавливаться благодаря инвестициям облачных провайдеров. Samsung продолжит следить за геополитической ситуацией и корректировать планы при необходимости.

Артем Гафаров