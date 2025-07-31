В России за сутки потушено 37 лесных пожаров в 19 регионах
Работы по тушению 94 пожаров в 19 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 37 лесных пожаров в 19 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 94 пожаров.
В борьбе с огнем задействован 2 521 человек, 322 единицы техники и 36 воздушных судов. 69 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 124 работника ФБУ «Авиалесоохрана».
В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.
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