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В России за сутки потушено 37 лесных пожаров в 19 регионах

09:11, 31.07.2025

Работы по тушению 94 пожаров в 19 регионах продолжаются

В России за сутки потушено 37 лесных пожаров в 19 регионах
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили 37 лесных пожаров в 19 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 94 пожаров.

В борьбе с огнем задействован 2 521 человек, 322 единицы техники и 36 воздушных судов. 69 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 124 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 56 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.

Анастасия Фартыгина

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