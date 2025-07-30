Индийские медики открыли новую группу крови, ранее неизвестную науке

Ряд иммунологов предполагают, что причиной возникновения неизвестной ранее группы крови может быть традиция браков между близкими родственниками

Фото: Максим Платонов

Медицинский мир потрясен открытием: в штате Карнатака на юге Индии обнаружена ранее неизвестная группа крови, которая до сих пор не встречалась ни у одного человека в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New Indian Express.

Открытие было сделано при подготовке к операции на сердце 38-летней жительницы округа Колар. У пациентки была определена группа крови O Rh+, наиболее распространенная, однако ни одна из имеющихся доз крови этой группы не подошла для возможного переливания.

«Используя передовые серологические методы, наша команда обнаружила, что ее кровь была «панреактивной», несовместимой со всеми тестовыми образцами. Распознав это как возможный случай редкой или неизвестной группы крови, мы собрали образцы крови у 20 членов семьи пациентки для поиска совместимой, но ни один из них не подошел», — рассказал Анкит Матур, хирург клиники Колара. Операция прошла успешно, без необходимости переливания крови.

Образцы крови пациентки были направлены в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в Бристоле (Великобритания) и Центр крови в Бангалоре. После десяти месяцев молекулярных исследований ученые подтвердили открытие нового антигена группы крови, получившего официальное название CRIB.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Открытие было представлено на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT), состоявшемся в Милане (Италия) в июне 2025 года.

Центр крови в Бангалоре совместно с Индийским советом медицинских исследований в Мумбаи создал Реестр добровольных доноров редких групп крови, планируя включить в него обладателей новооткрытой группы CRIB, если они будут обнаружены в будущем.

Ряд иммунологов предполагает, что причиной возникновения неизвестной ранее науке группы крови у жительницы Индии может быть традиция браков между близкими родственниками, распространенная в стране. Это открытие имеет важное значение для медицины и требует дальнейших исследований.

Рената Валеева