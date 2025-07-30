Экс-глава ЦРУ Джеймс Клэппер: RT в США смотрят чаще, чем CNN

Об этом заявил ведущий Рик Санчес

Бывший глава ЦРУ Джеймс Клэппер заявил, что телеканал RT в США смотрят больше, чем CNN.

— У RT — контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране аудитория больше, чем у этого телеканала, — привел слова Клэппера ведущий Рик Санчес (цитата по RT).

Он отметил, что он даже переслушал фрагмент соответствующего интервью, чтобы убедиться, что ему не послышалось. «По словам не кого-нибудь там, а самого Клэппера, RT смотрит больше людей, чем CNN. Кто бы мог подумать», — отметил он.

