В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

На данный момент нет сообщений о разрушениях или пострадавших

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в горной местности недалеко от Горно-Алтайска. Об этом сообщила Единая геофизическая служба РАН.

На данный момент нет сообщений о разрушениях или пострадавших. Ситуация находится под контролем.

Также напомним, что в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км.

Накануне в Петропавловске-Камчатском объявили ЧС из-за землетрясения.



Анастасия Фартыгина