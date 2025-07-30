В Алтайском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
На данный момент нет сообщений о разрушениях или пострадавших
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в горной местности недалеко от Горно-Алтайска. Об этом сообщила Единая геофизическая служба РАН.
- На данный момент нет сообщений о разрушениях или пострадавших. Ситуация находится под контролем.
Также напомним, что в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км.
Накануне в Петропавловске-Камчатском объявили ЧС из-за землетрясения.
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