В Петропавловске-Камчатском объявили ЧС из-за землетрясения

Все службы города приведены в состояние повышенной готовности

В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации после землетрясения. Мэр города Евгений Беляев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

— В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением, — заявил мэр. Он также добавил, что все службы города приведены в состояние повышенной готовности.

Сейчас власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Сейчас на Камчатке могут находиться до 8 тыс. туристов в условиях угрозы цунами. Туроператоры активно связываются с группами, находящимися на маршрутах, чтобы оперативно корректировать программы с учетом новых ограничений.



Анастасия Фартыгина