На Камчатке могут находиться до 8 тыс. туристов в условиях угрозы цунами

Туроператоры активно связываются с группами, находящимися на маршрутах, чтобы оперативно корректировать программы с учетом новых ограничений

Фото: Маргарита Головатенко

На Камчатке в данный момент может находиться от 7 до 8 тыс. туристов, сообщили РИА «Новости» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Туроператоры активно связываются с группами, находящимися на маршрутах, чтобы оперативно корректировать программы с учетом новых ограничений.

— Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7-8 тыс. туристов, — уточнили в РСТ.

В связи с недавним землетрясением магнитудой 8,7, которое произошло на Камчатке, власти объявили угрозу цунами. Жителей и туристов призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

В Петропавловске-Камчатском по решению главы региона Владимира Солодова был сокращен рабочий день.

Эпицентр землетрясения на Камчатке обнаружили в Тихом океане.



Анастасия Фартыгина