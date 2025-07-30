Австралия включит YouTube в запрет соцсетей для подростков

Правительство отменило прежнее исключение и расширит возрастной запрет на доступ к YouTube для пользователей младше 16 лет

Австралийское правительство объявило о расширении действующего с декабря запрета на социальные сети для подростков младше 16 лет, сообщает Reuters. Теперь под ограничения попадет и YouTube. Ранее видеохостинг Alphabet освобождали от запрета за его образовательную ценность, но опрос аудитории выявил, что 37% несовершеннолетних сталкиваются там с вредным контентом.

Решение вступит в силу в декабре 2025 года после внесения поправок в закон. Платформам будет предписано предпринять «разумные шаги» по блокировке доступа подростков, при этом за несоблюдение грозят штрафы до 49,5млн австралийских долларов. Правительство ждет отчета по системам верификации возраста для определения практических механизмов контроля.

Премьер-министр Энтони Альбаниз заявил, что включение YouTube в запрет призвано усилить защиту детей в цифровой среде и повысить ответственность технологических компаний. YouTube оспаривает решение, считая себя видеоплатформой, а не социальной сетью, и не исключает обращения в Высокий суд.

Принятие поправок отражает более широкий курс Австралии на ужесточение регулирования онлайн‑сервисов. Ранее закон уже охватывал Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat, а теперь единые правила коснутся всех крупных платформ с интерактивными и рекомендательными функциями.

Артем Гафаров