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В России за сутки потушено 57 лесных пожаров в 18 регионах

09:09, 30.07.2025

Работы по тушению 80 пожаров в 20 регионах продолжаются

В России за сутки потушено 57 лесных пожаров в 18 регионах
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили 57 лесных пожаров в 18 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 80 пожаров в 20 регионах.

В борьбе с огнем задействованы 2 538 человек, 304 единицы техники и 29 воздушных судов. 92 воздушных судна проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 70 работников ФБУ «Авиалесоохрана».

В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 60 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.

Анастасия Фартыгина

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