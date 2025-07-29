В гольф-клубе Ak Bars Golf Club прошло празднование Дня PR-специалиста
«Реальное время» и Ak Bars Golf Club собрали представителей PR-сообщества, чтобы отметить профессиональный праздник специалистов по связям с общественностью
28 июля интернет-газета «Реальное время» совместно с Ak Bars Golf Club собрала представителей PR-сообщества Татарстана, чтобы отметить профессиональный праздник специалистов по связям с общественностью. На мероприятие были приглашены представители крупных татарстанских и федеральных компаний: МТС, «Авито», Сбер в Татарстане, ПАО «Таттелеком», СМУ-88, СК «Грань», ГК ICL и других.
Вечер прошел в закрытом формате на площадке гольф-клуба. Сначала для участников был проведен полуторачасовой обучающий сеанс игры в гольф. Каждый подержал в руках клюшку, научился попадать по мячу, делать дальние удары и точными движениями закатывать мяч в лунку с трех метров. Обучение шло на двух разных площадках.
Завершился вечер фуршетом в чайном домике на открытой террасе с видом на закат.
Напомним, интернет-газета «Реальное время» регулярно проводит мероприятия для коллег из профессиональной сферы и тематические бизнес-ивенты для представителей делового сообщества.
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