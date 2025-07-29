В гольф-клубе Ak Bars Golf Club прошло празднование Дня PR-специалиста

«Реальное время» и Ak Bars Golf Club собрали представителей PR-сообщества, чтобы отметить профессиональный праздник специалистов по связям с общественностью

Фото: Артем Дергунов

28 июля интернет-газета «Реальное время» совместно с Ak Bars Golf Club собрала представителей PR-сообщества Татарстана, чтобы отметить профессиональный праздник специалистов по связям с общественностью. На мероприятие были приглашены представители крупных татарстанских и федеральных компаний: МТС, «Авито», Сбер в Татарстане, ПАО «Таттелеком», СМУ-88, СК «Грань», ГК ICL и других.

Вечер прошел в закрытом формате на площадке гольф-клуба. Сначала для участников был проведен полуторачасовой обучающий сеанс игры в гольф. Каждый подержал в руках клюшку, научился попадать по мячу, делать дальние удары и точными движениями закатывать мяч в лунку с трех метров. Обучение шло на двух разных площадках.

Завершился вечер фуршетом в чайном домике на открытой террасе с видом на закат.

Напомним, интернет-газета «Реальное время» регулярно проводит мероприятия для коллег из профессиональной сферы и тематические бизнес-ивенты для представителей делового сообщества.

1 / 39 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Людмила Губаева