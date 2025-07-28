Мэрия Сочи разъяснила ситуацию с платными местами в тени на пляжах

Ранее туристам начали продавать тень

Фото: Реальное время

Администрация Сочи пояснила, что арендаторы пляжей имеют право устанавливать цены на предоставляемые товары и услуги, включая дополнительную плату за шезлонги, бунгало и навесы. Однако при этом должна быть обеспечена бесплатная зона для доступа посетителей на общих основаниях, сообщили РИА «Новости» в городской администрации.

Разъяснения последовали в связи с распространившейся в социальных сетях информацией о том, что на некоторых пляжах Сочи взимается плата за возможность укрыться в тени под навесом, даже если отдыхающий не арендует лежак и использует свое полотенце.



При этом, согласно договору аренды, в непосредственной близости к воде должна быть организована полоса для доступа гостей на общих основаниях площадью не менее 30% от всей пляжной территории.

На некоторых муниципальных пляжах Сочи действительно взимается плата за размещение в тени под навесами, хотя эта позиция может отсутствовать в официальном прайс-листе.

Реальное время / realnoevremya.ru

В мэрии объяснили, что доход от платных услуг позволяет арендаторам содержать общественные зоны и обеспечивать высокий уровень сервиса. Также отмечается, что с руководителями пляжей регулярно проводятся беседы о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту. В случае выявления многократных нарушений может быть поставлен вопрос о досрочном расторжении договора аренды и поиске более ответственного арендатора.

Рената Валеева