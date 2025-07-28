На Солнце впервые за несколько лет появились полярные корональные дыры

В отличие от обычных корональных дыр, срок жизни которых обычно не превышает 2—3 месяцев, полярные могут наблюдаться на одном и том же месте несколько лет

Фото: Реальное время

На Солнце зафиксировано формирование полярных корональных дыр — впервые за несколько лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде еще в 2021—2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам, — говорится в телеграм-канале лаборатории.

В отличие от обычных корональных дыр, срок жизни которых обычно не превышает 2—3 месяцев, полярные могут наблюдаться на одном и том же месте несколько лет.

По данным ученых, ранее пролетавшие над полярными дырами аппараты обнаружили в них особо быстрые потоки солнечного ветра. Эти потоки направлены «вверх» и «вниз», в зависимости от полюса, и не представляют угрозы для Земли.

Формирование полярных дыр связано с процессами ослабления солнечной активности. Их отсутствие в последние несколько лет объясняется разрушением из-за прохождения звездой пика активности в 2023—2024 годах.

— В настоящий момент, судя по снимкам, сформирована северная корональная дыра. Около южного полюса Солнца наблюдается заметное снижение яркости излучения, свидетельствующее о том, что эти процессы начались и тут. В течение месяца ожидается, что здесь появится вторая дыра. После этого, если эти структуры не будут разрушены крупным всплеском активности, они станут привычной частью солнечных изображений на следующие 6—8 лет, — добавили ученые.

В ночь с 14 на 15 июля на Солнце был зарегистрирован крупный выброс плазмы с необычной траекторией.

Рената Валеева