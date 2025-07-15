На Солнце произошел редкий выброс плазмы

Фото: Динар Фатыхов

В ночь с 14 на 15 июля на Солнце был зарегистрирован крупный выброс плазмы с необычной траекторией. Об этом сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс произошел около южного полюса Солнца и отличался тем, что был направлен под необычным углом к поверхности. Как правило, плазма выбрасывается радиально, то есть вертикально вверх. Однако в данном случае, из-за сильного влияния магнитных полей, вещество полностью изменило направление движения.

— Выброс с правого края Солнца вместо естественной для такого положения траектории, направленной вправо и вниз, полетел в противоположном направлении, словно отразившись от невидимой стены или как будто не в силах преодолеть какое-то скрытое препятствие. В результате вся масса вещества ушла вниз в сторону южного полюса солнечной системы, — пояснили ученые.

Позднее фотографии с солнечных коронографов показали, что часть раскаленного газа все же пробила себе дорогу в первоначальном направлении.

Несмотря на необычную траекторию выброса, для Земли он не представляет угрозы.

Накануне ученые зафиксировали самое крупное слияние огромных черных дыр в космосе, ставшее беспрецедентным событием для современной астрофизики.

Рената Валеева