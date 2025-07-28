В Татарстане приставы отправили отца на обязательные работы из-за долга по алиментам в миллион рублей

Ему назначили 50 часов обязательных общественных работ

Фото: Динар Фатыхов

Судебные приставы Азнакаевского районного отделения задержали мужчину, который несколько лет уклонялся от уплаты алиментов, накопив долг в размере свыше 1 миллиона рублей, и приговорили его к 50 часам обязательных работ. Об этом сообщает ГУФСПП России по Татарстану.

Должник находился в розыске и был задержан на выходе из бани. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов). Его поместили в спецприемник для задержанных и на следующий день назначили наказание.

Теперь он должен погасить задолженность и отработать назначенные ему часы общественной работы.

Дарья Сайфиева